Internet bezorgd over zwetende, hijgende Trump: ‘Is hij getest op Covid-19’

De president van de VS belegde gisteravond een persconferentie over Covid-19. Eerder op de dag had hij zijn volk nog gerustgesteld: ‘Bijna niemand heeft en en iedereen wordt beter’. Maar vlak voor de persconferentie werd bekend dat een Amerikaanse vrouw was overleden aan het virus. Maar Trump hield vol dat er niet veel aan de hand is, en dat hij alles onder controle heeft.

Wat TV-kijkers opviel was dat Trump er slecht uit zag en zeer kortademig was . En wie denkt dat dit linksige anti-Trump-praat is zou even naar de video kunnen kijken en luisteren.

Trump on Afghanistan troop withdrawal: "I guess most of all I want to thank the people of the United States for having spent so much in terms of blood, in terms of treasure, and treasury. The money that has been spent, the lives that have been lost." pic.twitter.com/1n8ef321bM — Aaron Rupar (@atrupar) February 29, 2020

Trump out of breath …HAS HE BEEN TESTED FOR COVID-19????????? — Becky Blair 🌊🌊🌊 (@beckoh) February 29, 2020

Trump sounds sedated, he is breathing hard, slurring and talking about Afghanistan and the military. I thought this was supposed to be about Coronavirus. What the hell is happening. — Sassy_Tiff ⚖️ (@tify330) February 29, 2020

Is he on drugs because he sounds drugged. https://t.co/IaGPKeFDRy — Teri Carter (@teri_atthepaper) February 29, 2020

Trump’s out of breath just walking to the podium — Laura Eva (@NerdyLaura) February 29, 2020

Overigens is het na de voorverkiezingen van de Democraten tot nu toe zeer waarschijnlijk dat de volgende president hoe dat ook een bejaarde witte man zal zijn