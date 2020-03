Joe Biden kan toch nog president worden

Al meer dan 30 jaar probeert Joe Biden president te worden. Gisteren won hij voor het eerst een voorverkiezing. Maar het kan wel een belangrijke overwinning zijn, al komt die eerste overwinning op zijn 77e.

Want de zeer ruime overwinning brengt hem terug in de race om de uitdager van Trump te worden. En volgens de meeste peilingen zou hij nog steeds de grootste kan hebben de wereld van Trump af te helpen.

Dinsdag 3 maart is het Super Tuesday en vinden in een groot aantal Amerikaanse staten voorverkiezingen plaats. Daarna zullen we mogelijk weten welke bejaarde blanke man het opneemt tegen Trump: Biden (77) of Sanders (78). Of toch nog Michael Bloomberg.

Hoe dan ook: Trump (73) zal de benjamin zijn