‘Nederlandse IS-vrouw hielp mee Yezidi-slavin te onderdrukken’

Drie jaar lang was Layla Taloo gevangene van IS. Ze ging als seksobject rond onder de strijders en moest hen en hun vrouwen als slavin dienen. Taloo zegt dat bij de vrouwen een Nederlandse vrouw zat, die precies wist wat Taloo werd aangedaan, maar er volop aan hielp en er van profiteerde. Dat zegt de Yezidi-vrouw tegen het AD.

Die Nederlandse vrouw, de 24-jarige O., was getrouwd met een IS-strijder die Taloo seksueel misbruikte. De Nederlandse wist daar volgens de Jezidi-vrouw van en deed niets om haar situatie te verbeteren. Ook werd de Jezidi-vrouw gedwongen voor de IS-strijder en zijn vrouw te koken. ,,Ik voelde me een slavin van hen beide”

O., de Nederlandse vrouw, zit inmiddels met haar twee kinderen in een detentiekamp in Syrië. De vrouw vertrok in 2014 naar Syrië. Daar trouwde ze met een man uit Bangladesh, toen die omkwam, hertrouwde ze met de Deen Basil Hassan. Van beide mannen kreeg ze één kind.

O. was een van de 23 Nederlandse vrouwen die afgelopen najaar via een kort geding hulp van de Nederlandse staat wilde bij terugkeer naar Nederland. Die eis werd in hoger beroep afgewezen, maar de zaak loopt nog in cassatie.

Via haar advocaat Andre Seebregts laat de vrouw nu weten ‘de genoemde feiten nadrukkelijk te betwisten’