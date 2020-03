Bill Clinton: “Mijn overspel kwam door stress”

“Het kwam door werkstress”, zegt Bill Clinton (73). In een TV-documentaire zegt hij dat hij rare dingen ging doen om de stress van het presidentschap te verwerken.

“Ik vind vreselijk dat de affaire het leven van Monica Lewinsky heeft getekend. Dat is niet eerlijk,” zegt Clinton. “In de loop der jaren heb ik haar zien proberen een normaal leven terug te krijgen. Maar ja, of haar leven normaal is, hangt er vanaf hoe je normaal definieert.”

Bill zegt dat hij simpelweg op zoek was naar manieren om zijn gedachten af ​​te leiden van alle stress die hij had.

“Niemand gaat zitten en denkt:”Laat ik eens een onverantwoordelijk risico nemen. Slecht voor mijn gezin, slecht voor mijn land, slecht voor de mensen die met mij werken. ” Zo gaat het niet. Je voelt je alsof je rond doolt na een bokswedstrijd die 15 ronden zou duren en werd verlengd naar 30 ronden. En dan is er iets dat waardoor je een tijdje aan iets anders denkt, dat is wat er is gebeurd.”

Hij zegt dat hij zoiets nu nooit meer zou doen. “Ik ben een totaal ander mens dan ik was”, zegt hij. “Misschien omdat ik ouder wordt, maar ik hoop dat het ook komt omdat ik veel meemaakte.”

Of het Monica Lewsinky troost biedt dat ze een soort stressballetje was is de vraag.