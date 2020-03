Chinese overheid: het virus komt uit de VS

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beweert op twitter dat het corona-virus in de VS is ontstaan of gemaakt en dat het Amerikaanse leger het naar China heeft gebracht. Een tamelijk krankzinnige complottheorie, die al circuleerde op social media, maar die nu van officiële zijde steun krijgt.

In zijn tweet plaatst woordvoerder Zhao Lijian een video van de directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Die zei tegen het Amerikaanse congres dat er Amerikanen gestorven zijn aan Covid, voor de ziekte bekend was. Dat werd aangenomen dat ze dood waren gegaan door griep, maar dat na hun dood bleek dat ze waren van Corona. ‘De CDC is op heterdaad betrapt. Wanneer verscheen patiënt nul in de Verenigde Staten ? Hoeveel mensen zijn besmet? », vraagt Zhao Lijian. ‘Het kan dat het Amerikaanse leger de epidemie naar Wuhan heeft gebracht. De Verenigde Staten moeten transparant zijn! En moet hun gegevens publiceren! De Verenigde Staten zijn ons een verklaring verschuldigd ‘.