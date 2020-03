Minister Bruno Bruins valt flauw tijdens kamerdebat

Tijdens het Kamerdebat over de Coronacrisis is minister Bruno Bruins flauwgevallen. De bewindsman was bezig met de beantwoording van vragen van de kamer.

Het kamerdebat is onmiddellijk geschorst tot 20.15. Bruins keerde na de schorsing niet terug. Zijn lichamelijke toestand is volgens premier Rutte goed.

Het incident zegt iets over de enorme druk waaronder de beslissers moeten werken. De kerngroep uit het kabinet werkt als dagen vrijwel dag en nacht en moeten zich dat eens in de paar dagen de les laten lezen door kamerleden die niet uitzijn op problemen oplossen