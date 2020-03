Geestig: de vele ideeen van Trump over Het virus

Toen Donald Trump in januari door zijn geheime diensten werd gewaarschuwd voor een mogelijk ernstige en zeer besmettelijke ziekte, negeerde hij hen. Het leek hem slecht voor de beurzen (dat bleek te kloppen) en voor zijn herverkiezing (we zullen zien)

The Recount maakte een geestig overzicht van de vele meningen van de president

As Trump pivots to coronavirus crisis mode, let’s not forget the months of downplaying and denial. pic.twitter.com/gH1xZAHXm5