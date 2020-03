EU wil al onze telefoons gaan volgen in de strijd tegen corona

De Europese Commissie is van plan om de telecomdata van miljoenen Europeanen op te vragen bij telecombedrijven die aangeven bereid zijn de data te delen.

Daarmee wil Brussel meer zicht houden en krijgen op de verspreiding van het coronavirus in heel Europa. Thierry Breton, Europees commissaris voor de interne markt, heeft het dataplan dinsdag aangekondigd, schrijft het FD. Maandag heeft hij in een videoconferentie gesproken met de ceo’s van de grote Europese telecombedrijven. Daarbij heeft hij hen gevraagd om de zogenoemde metadata van hun mobiele klanten aan te leveren. Bij metadata gaat het niet om de inhoud van de gesprekken, maar wel om alle andere data, zoals de locatie.

Telecomgegevens geven een goede indicatie van waar iemand zich bevindt, of hoe groepen zich bewegen. Zendmasten hebben een beperkt bereik, in de stad vaak maar enkele honderden meters. Zo kun je in de gaten houden of mensen wel echt in de buurt van hun huis blijven.

Zo kan de Europese overheid ons in de gaten houden en ingrijpen als we dingen doen niet niet goed zijn. Deze methode speelde een grote rol in China en ook Italie gebruikt hem al. De Italiaanse overheid houdt mensenstromen in de gaten en gebruikt de data in sommige gevallen voor een contactverbod.

Het is evident dat het een zeer grote bedreiging is voor de privacy en dat de methode ook heel gemakkelijk te misbruiken is, zoals ook China aantoont.