Perfecte spotjes van Joe Biden over Trump en het onschuldige virus

Volgens Trump zitten we met Pasen allemaal weer in de kerk en is dan alles voorbij. Daarmee is hij terug bij af, want heel lang hield hij vol dat Covid-19 een onschuldig griepje was, opgeblazen door de fake media. De campagne van Biden maakte er een spotje van dat goed is gelukt

Trump refused to take the threat of the coronavirus seriously, now he won’t take responsibility as his administration has been totally unprepared for this crisis. pic.twitter.com/Jdh1GY9HHS