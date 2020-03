Regels aangescherpt: Ook als je afstand houdt, mag je niet buiten zijn met 3 of meer mensen

De samenscholingsregels worden verder aangescherpt: ook als je wel anderhalve meter afstand houdt, is het verboden om met drie of meer mensen in de openbare ruimte te zijn. Wie toch in een grotere groep buiten is, riskeert een boete van 400 euro.

Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad tegen RTL Nieuws. Er was tot nu toe onduidelijkheid over de regels. Gezinnen en kinderen onder de twaalf met een begeleider zijn uitgezonderd.

Bruls meldt ook dat er gehandhaafd wordt op feestjes binnenshuis. “Nee, we gaan niet zomaar bij mensen thuis controleren of ze een borrel drinken samen. Maar als we signalen krijgen dat er thuis een groot feest gevierd wordt, dan zullen wij handhaven. Ik snap dat dat vervelend is, maar het moet.”