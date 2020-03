Kiezers lopen massaal weg bij Baudet en Wilders

Als PVV en FvD dachten dat hun hoge toon van het grootste gelijk kiezers zou trekken in deze crisistijd komen ze bedrogen uit. Volgens De Peiling, van Eenvandaag moeten veel van de aanhangers van Forum en PVV weinig hebben van de opstelling van hun partij.

De VVD trekt kiezers door het optreden van de premier in de coronacrisis. Hij blijkt een echte crisismanager, zeggen kiezers in het onderzoek van EenVandaag. Het vertrouwen in de premier stijgt fors in deze crisis. Na de televisietoespraak van 16 maart steunde 68 procent hem. Dat vertrouwen groeit deze week nog verder naar 75 procent.

Forum voor Democratie en de PVV verliezen juist zetels ten opzichte van een maand geleden. Forum voor Democratie zakt de afgelopen maand 5 zetels en komt daarmee op 10 zetels. De PVV verliest er 3 en rekent momenteel op 15 zetels. Kiezers van deze partijen stappen vooral over uit onvrede over de opstelling van Baudet en Wilders en steunen de lockdown die de leiders bepleiten veelal niet.