Ben Bot over gebrek aan Nederlandse solidariteit: “Dit krijgen we terug op ons brood”

Nederland geldt binnen de Europese Unie al jaren als de zuinige boekhouder. Vaak heeft ons land wel enkele medestanders. Deze keer niet. Minister van Financiën Wopke Hoekstra voelde zich gedwongen terug te komen op zijn ‘weinig empathische’ opstelling richting het door de coronacrisis zwaar getroffen Italië en Spanje.

In een analyse in de Volkskrant wordt uitgelegd waarom Nederland te ver is gegaan. Het komt neer op een uitspraak van oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot: “Er wordt gezegd ‘het is als een oorlog’. Dan gaan andere regels gelden: dan moet je samen aan het front staan.” Bot legt ook uit dat Nederland afhankelijk is van de rest van Europa. “Dit krijgen we op ons brood terug”, aldus de oud-minister. “Zeventig procent van onze welvaart halen we uit het buitenland.”

Diplomatiewatcher Robert van de Roer is het met hem eens. “Dat Nederland zegt ‘we schrijven geen blanco cheques uit’ is terecht, maar de toon is horkerig. Een hoge EU-diplomaat vatte het Nederlandse optreden zo samen: je gaat op bezoek bij een familie wier huis in brand staat, de doden worden massaal de deur uit gedragen en jij vraagt dan: is jullie huishoudboekje eigenlijk wel op orde?”

Het huidige diplomatieke debacle verzwakt de positie van Nederland in Europa. Waarom Rutte dan toch zo frontaal de aanval koos? Bot: “Sommige politici zitten in verkiezingsmodus, men wil Baudet niet in de kaart spelen. Maar juist nu moet je over je eigen schaduw heen springen.”