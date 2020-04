Thierry Baudet ontving misschien geld van ‘Rus die werkt voor Poetin’

Thierry Baudet had nauwe banden met enkele pro-Russische activisten. Mogelijk werd de leider van Forum voor Democratie zelfs door een van hen betaald. Dat tonen appberichten aan die Zembla in handen kreeg. Uit die berichten bleek ook dat Baudet wil dat Nederland uit de NAVO stapt.

Thierry Baudet staat al langer bekend als Kremlin-vazal. Hoe kritisch de FvD-leider ook is op de wetenschap, de media of de politiek, over Rusland valt nooit een onvertogen woord. Daarmee volgt hij de lijn van andere Europese rechts-nationalistische partijen, zoals Lega in Italië, de Franse Marine Le Pen of de FPÖ in Oostenrijk.

Kornilov

Zembla dook in de vermeende banden tussen Baudet en de Russische staat. Meest opzienbarende van de uitzending van gisteravond was het contact van Baudet met Vladimir Kornilov, die de Forumleider zelf omschrijft als ‘een Rus die werkt voor Poetin’. De AIVD was in 2015 en 2016 ‘geïnteresseerd’ in de handel en wandel van deze Kornilov.

Baudet verspreidt op basis van informatie van de Rus complottheorieën en fake news. Zo spreekt hij zelfs bij 1Vandaag over ’50 man van de Oekraïense geheime dienst’ die in een pand aan het Rokin in Amsterdam zouden huizen. Henk Otten, de gewezen mede-oprichter van Forum, vraagt Baudet of hij dat kan bewijzen. ‘Nee’, reageert hij op WhatsApp. ‘Info komt van Kornilov. We gaan er totaal niet meer op in, laten het doodvallen. Mediastrategie van Trump.’

Krap bij kas

Later geeft Baudet aan te willen stoppen als commentator bij Powned. Daardoor komt hij krap bij kas te zitten. Hij appt dan: ‘Misschien wil Kornilov wat extra betalen.’ en: ‘Daar kan geen Kornilov met al z’n geld tegenop.’ Het zijn berichten, die worden gevolgd door een knipoog, maar toch, het suggereert dat er betalingen zijn geweest.

John Laughland

Behalve met Kornilov is er ook uitgebreid contact met John Laughland, tot voor kort werkzaam bij een door Rusland gefinancierde denktank in Parijs. Deze propagandist voor de Russische zaak ziet de EU als een soort nazi-ideologie, een oorlogsproject, schrijft Trouw. Baudet noemt hem een visionair en heeft hem benoemd tot partij-ideoloog.

Tot slot zijn er nog appberichten waarin Baudet onomwonden zegt dat Nederland uit de NAVO moet stappen. ‘Ik wil nu ook gaan pleiten voor uittreding uit de NAVO’, schrijft hij letterlijk.

Ironie

De Forumleider komt in de uitzending van Zembla zelf uitgebreid aan het woord. Zijn reactie begint sleets te worden: Het is allemaal ironie, speelse overdrijving en uit de context getrokken. En dat je dat niet begrijpt, ligt aan jou, niet aan hem.

Bekijk hier de hele uitzending.