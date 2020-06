Gesubsidieerd zonnepark komt op grond van drie prinsessen

Een groot zonnepark aan de noordkant van Apeldoorn wordt aangelegd op grond die in bezit is van de prinsessen Beatrix, Margriet en Irene. Dat meldt De Stentor.

Het gaat om een zonnepark van 20 hectare. De zonnepanelen komen op een paar percelen tussen de Wenumseveldweg en het Apeldoorns Kanaal.



De ontwikkelaar is Statkraft, een grote onderneming op het gebied van duurzame energie, die eigendom is van de Noorse staat. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niets zeggen doen over deze transactie in de portefeuille van de prinsessen. Uit gegevens van het Kadaster blijkt in elk geval dat de percelen op naam staan van ‘Mevrouw Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses der Nederland, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld’ en haar zussen Margriet en Irene.







Het project heeft een maximale subsidie van 15 miljoen euro van de rijksoverheid toegekend gekregen. Of de leden van het koningshuis betaald krijgen voor dit gebruik van het perceel, blijft in het midden. Dat is wel gebruikelijk bij zonneparken; doorgaans krijgt degene die zijn grond beschikbaar stelt daar een goede vergoeding voor, schrift De Stentor.



Schrijver/journalist Philip Dröge, kenner van de zakelijke escapades van De Familie, verbaast de deelname van de prinsessen niets. Het is een ideale investering, zegt hij tegen de krant. Eén die onopvallend kan blijven, en mocht er wel iets over naar buiten komen, dan is duurzaamheid ‘pr-technisch’ nog positief ook. Dat de Oranjes mogelijk (indirect) profiteren van subsidie is geen unicum, zegt Dröge. ,,Beatrix vroeg ooit subsidie aan voor de renovatie van een duiventil, en ik herinner me iets vergelijkbaars met een olijfboomgaard.”

,,De koninklijke familie weet dat soort wegen heel goed te vinden. Zij doet net zo goed alles wat de rest van de elite ook doet om te zorgen dat het vermogen groeit.”