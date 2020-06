Rutte: “Iemand die Zwartepiet aanhangt is geen racist”

“Er zijn in Nederland mensen die geen kansen krijgen omdat ze Mohammed of Fatima heten. Luister naar wat Memphis Depay zegt over wat allemaal tegen hem gezegd wordt.”

“Door het verstrijken van de tijd ben ik gevoelig geworden dat mensen pijn hebben van zwartepiet. Als er zoveel mensen pijn hebben van zwarte piet, dan trek ik me dat aan. Maar mensen die bij zwartepiet blijven zijn daardoor geen racist”

“Verwacht niet dat de politiek racisme kan opheffen. De eerste vraag bij racisme is: wat doen we zelf. Dat lossen we alleen met elkaar op. Je kunt niet hopen dat de politiek en Rutte het oplossen”

“Nu werkgevers weer keuze hebben lopen Fatima en Mohammed weerrisico.

“We leven in een land dat prachtig is, maar waarin racisme voorkomt. Maar we kunnen als samenleving niet denken dat De Politiek dat oplost.