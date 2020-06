Zweedse premier: we deden het perfect

De Zweedse premier Stefan Löfven is er vast van overtuigd dat zijn corona-strategie juist is, ondanks de hoge sterftecijfers. De Zweedse sociaal-democraat moest zich verweren in het eerste debat sinds de crisis op de Zweedse tv. Hij was niet onder de indruk van de kritiek. Hij betreurde het dat er zoveel oude mensen zijn gestorven, maar dat lag niet aan hem of het beleid.

De oppositie vertegenwoordigt de aanzwellende kritiek in Zweden. We deden het anders dan anderen en dat was – achteraf – een rampzalig idee. We hebben te weinig getest.

Het ontbrak volgens de oppositie aan een visie hoe grote sterfte in bejaardenhuizen kon worden voorkomen. Een deel van de oppositie vraagt zich af of de regering wel echt een strategie had. Het leek meer op constante improvisatie.

De Zweedse autoriteiten komen steeds verder in het nauw nu het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen stabiel hoog blijft.