Minister Kaag: “Ze dachten dat mijn man de klusjesman was vanwege zijn huidskleur”

Minister Sigrid Kaag vertelde gisteravond bij Op1 hoe ze in haar directe omgeving met racisme te maken heeft. In Zwitserland rijdt zij en niet haar donkere man, zodat ze makkelijker de grens over komen. “Dat is gewoon zo.”

De minister van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zegt hoe in New York mensen dachten dat haar man de klusjesman was. “Toen moest ik zeggen: hij is tandarts. En mijn man.”

Ze vindt dat ook hier nog veel racisme is. “In Nederland komen mijn kinderen elke week wel met een of ander verhaal thuis”, legt Kaag uit. Ze hebben haar mans achternaam. “Een van mijn kinderen heeft bij sollicitaties op een gegeven moment gezegd: laat ik me maar Kaag noemen”, vertelt de minister. “Nou, bingo. Toen werd ze ineens wel uitgenodigd voor een gesprek.”

Ze vindt ook dat Zwarte Piet moet verdwijnen. “We moeten al heel lang erkennen dat als het anderen pijn doet en kwetst, dan is dat niet het deel van een kinderfeest waar je zo aan vast moet houden”, vindt Kaag. “Tuurlijk, je kunt zeggen: het is een Nederlands feest, maar dat doet er niet toe. Tradities moeten meegaan met de tijd.”

De minister ziet racisme als een stelselmatig probleem. “Daardoor is het in het systeem geslopen. Van de Belastingdienst tot de arbeidsmarkt en de arbeidsbureaus.”