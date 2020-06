Één beeld zegt alles: dit zijn de stagiairs van Trump en Obama

President Trump ligt onder vuur vanwege het gebrek aan diversiteit van het stageprogramma van het Witte Huis. Het verschil met de stagiairs ten tijde van voorganger Barack Obama is dan ook groot.

Op onderstaande foto’s zijn de deelnemers aan het programma te zien van najaar 2016 toen Obama president was en die van lente 2018 met Trump als leider van de VS.

Het verschil is nog groter dan je denkt:

A tale of two Presidential intern pics. pic.twitter.com/I2jvqmZ9eE

Al snel begonnen mensen op Twitter meer verschillen te tonen:

A Tale of Two Presidents. pic.twitter.com/vZCGQ5yF0s

A Tale of Two Presidents pic.twitter.com/DbAled21d0

A tale of two meetings whith the queen pic.twitter.com/GUYlAdVTho