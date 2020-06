Trump eist dat CNN peiling intrekt waarin Biden voorloopt

Donald Trump wil dat CNN een peiling intrekt waarin hij achterloopt op Democratische kandidaat Joe Biden. De Amerikaanse president eist excuses en een rectificatie.

Als er nu verkiezingen zouden zijn in de VS zou Biden 55 procent van de stemmen krijgen en Trump maar 41 procent. Dat bleek uit een poll die CNN maandag publiceerde.

CNN zou daarmee ‘kiezers misleiden’ vindt het campagneteam van Trump doordat er te weinig Republikeinen zijn gevraagd en de vragen suggestief zouden zijn. “Het is een stunt om ervoor te zorgen dat kiezers ontmoedigd worden, en het enthousiasme voor de president onder de Amerikanen tegengewerkt wordt”, klinkt het in een brief aan CNN.

CNN ontkent de aantijgingen en wijst erop dat ook andere media en peilbureaus, waaronder ABC en Fox News, Biden op voorsprong zetten.