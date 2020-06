EU voor het eerst openlijk: China overspoelde ons met desinformatie over Covid-19

Voor het eerst beschuldigt de EU China van grootschalige desinformatiecampagnes. Brussel komt met een plan om ‘de grote golf’ van fake news over de coronapandemie aan te pakken. Daarover schrijft Britse krant The Guardian.

De Europese Commissie zei dat Rusland en China ‘doelgerichte fake newscampagnes uitvoerden in de EU en wereldwijd’. De EU heeft Rusland al wel vaker beschuldigd, maar het is voor het eerst dat China publiekelijk wordt benoemd als bron van desinformatie.

“Ik vind dat we het beestje bij de naam moeten noemen als we overtuigend bewijs hebben,” zegt vice-voorzitter van de Europese Commissie Vera Jourová. “We hebben een sterke toename gezien van verhalen die onze democratieën en onze reactie op de crisis ondermijnen bijvoorbeeld door de claim dat er in voormalige Sovjetlanden geheime Amerikaanse laboratoria zijn. Dat bericht werd verspreid door zowel pro-Kremlin media als Chinese autoriteiten en staatsmedia.”

De Europese Commissie haalde en passant ook hard uit naar president Trump door te wijzen op de schadelijke gevolgen van zijn suggestie om bleekmiddel te injecteren als coronamedicijn. Zonder de Amerikaanse president bij naam te noemen zei de commissie dat zulke valse claims ‘erg schadelijk’ zijn. Zo was er een toename van 15 procent van bleekgerelateerde incidenten.

Brussel slaat met de opmerkingen een andere toon aan dan eerder. “Ik ben ervan overtuigd dat een sterke EU op geopolitiek gebied alleen kan bestaan als we assertief durven zijn,” zegt de Tsjechische Jourová daarover.