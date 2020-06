Trump: alleen wat rotte appels bij de politie

Na twee weken reageerde president Trump gisteravond eindelijk op de discussie over racisme die Amerika in de greep heeft en op de protesten tegen voortdurend racisme bij de politie. Dat laatste is er niet, zei Trump. Er zijn wat rotte appelen bij de politie, maar dat heb je overal. “En bij de politie zijn er weinig rotte appelen.” Hij kondigde een decreet aan dat de politie moet adviseren met een nationale norm te komen voor het gebruik van geweld.

De president bekritiseerde de “defund the police”-beweging, die pleit voor de (gedeeltelijke) afschaffing van de politie. “De politie moet geweld met compassie kunnen gebruiken”, meent hij. “Politieagenten moeten nog steeds de straten domineren”.