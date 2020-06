‘Melania wilde meer geld voor ze in het Witte Huis kwam wonen’

Het was opvallend dat in januari 2017 de nieuwe president Donald J. Trump alleen in het Witte Huis trok. Zijn vrouw Melania bleef eerst achter in New York, in de Trump-tower. Als reden werd gegeven dat dat beter zou zijn voor de schoolcarrière van zoon Barron.

Volgens een boek gebruikte de first lady de vertraging echter als hefboom om betere financiële voorwaarden te bedingen in haar huwelijkse voorwaarden. Verslaggever van de Washington Post, Mary Jordan, schrijft in The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump , dat de nieuwbakken first lady van streek was over de verhalen van overspel en seksueel wangedrag van haar man. Tijdens de campagne werd duidelijk dat Trump een paar vrouwen zwijggeld had betaald en er was de bandopname van Access Hollywood. Daarin pocht Trump dat hij als beroemdheid vrouwen in hun kruis kan pakken, zonder gevolgen en dat hij dat ook doet. Jordan schrijft dat Melania haar komst naar het Witte Huis heeft uitgesteld om af te koelen en ‘om haar financiële regeling met Trump aan te passen.’

Dat zou zijn gelukt.