In bijna alle landen vindt men dat China de coronacrisis beter heeft aangepakt dan de VS

De wereld is niet zo te spreken over de aanpak van het coronavirus in de VS. Sterker nog, in slechts 3 van 53 onderzochte landen vindt men dat Amerika het beter heeft gedaan dan China.

Het onderzoek onder 120.000 mensen uit 53 landen werd uitgevoerd door het Duitse onderzoeksbureau Dalia Research en de Alliance of Democracies Foundation, die onder leiding staat van de voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen. De studie toont een diepe ontevredenheid over de Amerikaanse aanpak.

Slechts een derde van de ondervraagden vond dat de VS goed gereageerd heeft op Covid-19. Meer dan 60 procent was tevreden met de respons van China. Alleen in Taiwan, Zuid-Korea en de VS zelf vonden meer mensen dat Amerika het goed heeft gedaan dan dat China goed heeft gereageerd.

In Griekenland, Taiwan, Ierland, Zuid-Korea, Australië en Denemarken waren de inwoners het meest tevreden met de aanpak van hun overheid om het virus onder controle te krijgen. De Brazilianen, Fransen, Italianen, Amerikanen en Britten waren het minst tevreden.

De helft van de Europeanen vindt dat het Amerika onder Trump een slechte invloed heeft op de democratie. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar. Rasmussen: “Covid-19 is ook een lakmoesproef voor de democratie. Democratie leeft nog altijd in de harten en hoofden van mensen overal ter wereld, maar deze studie toont een discrepantie aan tussen de bevolking en haar leiders. Laat dit rapport een wake-up call zijn voor politici dat mensen na Covid-19 meer democratie en vrijheid willen.”