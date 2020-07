Strenge Rutte in Italiaanse krant: “Italië moet zichzelf kunnen redden”

Geen gratis geld, wel leningen. “Want leningen zijn ook hulp.” Premier Rutte was helder in een interview met het magazine van de grootste krant van Italië, Corriere della Sera.

‘Superstrenge dokter’ Rutte, zoals de krant onze premier noemt, was diplomatiek, maar gedecideerd: “De impact van de pandemie is enorm geweest op Italië, zowel qua mensenlevens als economische schade. We begrijpen het en daarom moeten we Italië helpen.”

Maar daar horen wel hervormingen bij, vindt de premier. Italië moet weerbaarder zijn in toekomstige crises. “Ik vind het bewonderenswaardig wat premier Conte tot nu toe heeft gedaan. De maatregelen die hij heeft genomen om Italië productiever en concurrerender te maken. Er zijn ook impopulaire maatregelen genomen, en dat is een goed begin. Want het is cruciaal dat Italië een volgende keer in staat is om in zijn eentje op een crisis te reageren.”