Mark Rutte legt de Italianen nog een keer uit dat ze geen gratis geld krijgen

Nederland wil het zuiden wel helpen, maar alleen als ze zorgen dat ze het de volgende keer zelf af kunnen, zoals Nederland het zelf af kan.

Nederland is volgens Italië daarom te zuinig. Dat imago begon al toen minister Dijsselbloem opperde dat Europees geld in het zuiden opgaat aan drank en vrouwen. Dat werd niet beter sinds Wopke Hoekstra vierkant voor gratis geld is gaan liggen. Zelfs Duitsland vindt Nederland nu destructief zuinig. Het is dus tijd voor propaganda.

Deel van het charme-offensief van Mark Rutte in Zuid-Europa is een groot interview vandaag in Corriere della Sera.

Hij begint aardig. Geen betere premier dan die van Italië, Conti. “Mijn persoonlijke relatie met Giuseppe Conte is goed en vriendschappelijk. De relaties zijn veel beter dan de media beweren, zeker de laatste tijd. De impact van de pandemie op Italië is enorm, zowel in termen van mensenlevens als vanwege de schade aan de economie. We begrijpen dit en daarom zijn we bereid om Italië, maar ook andere landen zoals Spanje, te helpen de economische crisis te boven te komen. Ook omdat ik geloof dat een sterk Europa in ieders belang is. En dit betekent ook een sterk Italië”.

Maar Nederland blijft tegen het weggeven van gratis geld, legt hij uit. “Nederland begrijpt en ondersteunt de roep om solidariteit. Maar verantwoordelijkheid betekent ook dat we de onze moeten nemen. We zijn solidiar met de landen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen, maar wij zijn ook ernstig getroffen. “

En wij komen er wel zelf uit, omdat we in het verleden een buffer opbouwden en de economie saneerden, legt Rutte uit. “De staten die hulp nodig hebben moeten er voor zorgen dat ze in de toekomst ook opgewassen zijn tegen een dergelijke crises.”

“Ik bewonder Giuseppe Conte, zijn poging een pakket hervormingen te lanceren om de productiviteit en het concurrentievermogen van Italië te verhogen, inclusief impopulaire maatregelen. Het is een goed begin en ik hoop dat het doorgaat. Omdat het cruciaal is dat Italië de volgende keer zelf op een crisis kan reageren“.

En om dat te bereiken zijn leningen logischer dan subsidies, vindt Rutte.

«Uit de analyses van de Commissie blijkt dat de houdbaarheid van de schulden van Italië en Spanje niet zal afnemen door nieuwe leningen. Daarom is ons standpunt dat de hulp moet worden verleend uit leningen en niet uit subsidies. En we staan ​​er ook op dat we ons concentreren op het vergroten van het concurrentievermogen en de veerkracht van de landen die ze ontvangen “.

Italië moet hervormen, dat is duidelijk.