Merkel neemt meer afstand van vrekkige vier: “Als Europa wil overleven, moet de economie het overleven”

“In een crisis van deze omvang moet iedereen doen wat er gedaan moet worden,” zegt Angela Merkel in een interview met zes Europese kranten, waaronder The Guardian. De Duitse bondskanselier pleit voor brede financiële steun aan Zuid-Europa en distantieert zich nog verder van de ‘vrekkige vier’, die onder leiding van Nederland zuinigjes zijn met noodhulp.

Buitengewone daad van solidariteit

Duitsland hoorde vroeger ook bij die groep, maar neemt er nu afstand van. Angela Merkel legt uit: “Voor Italië en Spanje betekent de coronaviruspandemie een gigantische last in economische, medische en natuurlijk, vanwege alle sterfgevallen, in emotionele zin. In deze omstandigheden is het enige juiste voor Duitsland om niet alleen aan zichzelf te denken, maar om voorbereid te zijn op een buitengewone daad van solidariteit. Het was in die geest dat de Franse president Emmanuel Macron en ik met ons voorstel kwamen.”

Ook zegt ze: “Ik vind het niet helpen om te praten over de Noord-Europese landen, de Zuid-Europese landen en de Oost-Europeanen. Dat is zwart-wit denken. Ik verwacht van ieder van ons dat we ons inleven in de ander en problemen beschouwen vanuit het standpunt van iemand anders.”

Meer schulden

Merkel zegt onomwonden dat rijke landen meer schulden op zich kunnen nemen. “In een crisis van deze omvang moet ieder van ons doen wat er gedaan moet worden. Wat er in dit geval gedaan moet worden is buitengewoon. Duitsland heeft een lage schuldenratio en kan het zich permitteren om in deze buitengewone situatie meer schuld op zich te nemen. Het is ook erg belangrijk om het steunprogramma binnen de grenzen van de Europese verdragen te houden. We hebben een manier gevonden om dat te doen.”

Eigen belang

De bondskanselier benadrukt dat Noord-Europa baat heeft bij een sterke unie. “Dit is natuurlijk ook allemaal in ons eigen belang. Het is voor Duitsland belangrijk om een sterke interne markt te hebben en om een Europese Unie te hebben die naar elkaar toegroeit en niet uit elkaar valt. Zoals altijd: Wat goed is voor Europa, is goed voor ons.”

Tot besluit: “Het herstelfonds kan niet al Europa’s problemen oplossen, maar als we het niet hebben worden al onze problemen erger. De economische gezondheid van Europa kan zoveel dingen beïnvloeden. Een heel hoge werkloosheid in een land kan politiek explosief worden en zo de democratie bedreigen. Als Europa wil overleven, moet de economie overleven.”