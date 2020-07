John Bolton: “Trump zit een groot deel van de dag voor de tv”

Voormalige veiligheidsadviseur van Donald Trump, John Bolton, blijft hard uithalen naar de Amerikaanse president. Zondag zei hij dat het “interessant zou zijn om de schermtijd van Trump te vergelijken met het aantal uur dat hij naar zijn adviseurs luistert.”

Bolton deed zijn uitspraken tijdens het tv-programma Face the Nation nadat presentator Margaret Brennon hem vroeg of de mening van de president meer werd gevormd door tv of door zijn adviseurs. “Ik denk dat het een combinatie is van televisie en mensen buiten de regering die hij om de een of andere reden vertrouwt,” begint Bolton, die zijn nieuwe boek The Room Where It Happened kwam promoten.

“Ik geloof dat het een interessante statistiek zou opleveren als je het aantal uur kon vergelijken dat Trump werkelijk in het Oval Office doorbrengt met de tijd die hij in de kleine eetzaal voor de tv spendeert,” aldus de oud-adviseur.

Bolton is zeker niet de eerste die zegt dat Trump wel heel erg veel tv kijkt. The New York Times schreef in april dat de president iedere ochtend zeven uur lang aan de buis gekluisterd is. Hij zou pas tegen lunchtijd aan het werk gaan.