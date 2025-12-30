Brigitte Bardot had een jongere zus Marie-Jeanne “Mijanou” Bardot , die net als zij opgroeide in een welgesteld maar streng katholiek gezin in het 16e arrondissement van Parijs. Terwijl Brigitte uitgroeide tot mythisch sekssymbool en symboolfiguur van de jaren zestig, koos Mijanou uiteindelijk voor een veel discreter leven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Twee zussen, één streng nest

modellenverleden. Hun opvoeding was streng katholiek, met harde straffen en formele omgangsvormen, iets waar Brigitte later over schreef als een breukmoment in haar jeugd. De Bardot-zusjes groeiden op in een ruim appartement in een rijk deel van Parijs, met een vader die industriëel was en een moeder met. Hun opvoeding was streng katholiek, met harde straffen en formele omgangsvormen, iets waar Brigitte later over schreef als een breukmoment in haar jeugd.

Mijanou: de zus die “nee” zei

In de jaren zestig vertrekt zij naar de Verenigde Staten, trouwt met de Belgisch acteur Patrick Bauchau, met wie ze een dochter krijgt, en bouwt in Los Angeles een bestaan op buiten de schijnwerpers. Ze wordt zakenvrouw, onder meer als oprichter van het loftbedden-merk Espace Loggia, ver van de Parijse roddelpers.​

Leven in de schaduw van een icoon

Brigitte Bardot heeft later in interviews benadrukt hoezeer de druk van roem en familieverleden haar gevormd heeft, van de strenge opvoeding tot de breuk met haar ouders. Voor Mijanou betekende diezelfde achtergrond juist een vlucht naar anonimiteit: van “lookalike” van een icoon naar schrijver en zakenvrouw in Californië, vrijwel onzichtbaar voor het Europese publiek.

Die keuze maakt haar levensverhaal interessant: niet de zus die een beroemde naam gebruikte om zelf ster te worden, maar degene die aan de rand van de mythe ging wonen – letterlijk aan de andere kant van de wereld.