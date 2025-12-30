Brigitte Bardot
had een jongere zus
, Marie-Jeanne “Mijanou” Bardot
, die net als zij opgroeide in een welgesteld maar streng katholiek gezin in het 16e arrondissement van Parijs. Terwijl Brigitte uitgroeide tot mythisch sekssymbool en symboolfiguur van de jaren zestig, koos Mijanou uiteindelijk voor een veel discreter leven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
Twee zussen, één streng nest
De Bardot-zusjes groeiden op in een ruim appartement
in een rijk deel van Parijs, met een vader die industriëel was en een moeder met modellenverleden
. Hun opvoeding was streng katholiek, met harde straffen en formele omgangsvormen, iets waar Brigitte later over schreef als een breukmoment in haar jeugd.
Dat klimaat maakte de band tussen de zussen complex: ze leken uiterlijk sterk op elkaar, maar kozen emotioneel en professioneel een heel ander pad.
Mijanou: de zus die “nee” zei
Mijanou Bardot ging, net als haar beroemde zus, kortstondig de film
in, maar weigerde bewust het soort naaktrollen waar Brigitte mee werd geassocieerd. Bij een geplande naaktscène voor de film Ramuntcho zou ze hebben gezegd: “Ik stel mezelf niet tentoon. Vraag Brigitte om mij te doubleren, zij doet dat graag.”
In de jaren zestig vertrekt zij naar de Verenigde Staten, trouwt met de Belgisch acteur Patrick Bauchau, met wie ze een dochter krijgt, en bouwt in Los Angeles een bestaan op buiten de schijnwerpers. Ze wordt zakenvrouw, onder meer als oprichter van het loftbedden-merk Espace Loggia, ver van de Parijse roddelpers.
Leven in de schaduw van een icoon
Brigitte Bardot heeft later in interviews benadrukt hoezeer de druk van roem en familieverleden haar gevormd heeft, van de strenge opvoeding tot de breuk met haar ouders. Voor Mijanou betekende diezelfde achtergrond juist een vlucht naar anonimiteit: van “lookalike” van een icoon naar schrijver en zakenvrouw in Californië, vrijwel onzichtbaar voor het Europese publiek.
Die keuze maakt haar levensverhaal interessant: niet de zus die een beroemde naam gebruikte om zelf ster te worden, maar degene die aan de rand van de mythe ging wonen – letterlijk aan de andere kant van de wereld.