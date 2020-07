Hoe Diederik Gommers Hugo de Jonge redde

Diederik Gommers, intensivist, werd in maart tot zijn eigen verbazing een centrale spil in het coronabeleid. Het grootste risico op het toppunt van de golf, was dat er meer patiënten zouden zijn dan ic-bedden. Gommers moest met zijn mensen proberen de capaciteit uit te breiden.

Én daar over desgevraagd liegen voor politici. Hij vertelt daarover in een (prachtig) stuk in De Volkskrant:

Op 26 maart werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de coronacrisis. Kamerleden waren geïrriteerd omdat De Jonge niet kon beloven dat er aan het eind van de week genoeg ic-bedden zouden zijn.

Nog tijdens het debat werd Gommers gebeld door een ambtenaar van VWS. ‘Hugo de Jonge moet weten of er aanstaande zondag 1.600 bedden zijn. Of ik dat even wilde beloven. Ik zei: luister, ik zit toch niet in de Kamer, wat denk je zelf? Ik dacht: ik word hier in de maling genomen. Maar nee, ze moesten weten of ik dat wilde zeggen.

Bij de koffieautomaat laat hij het even bezinken. ‘Waarom hadden zij het nodig dat Diederik Gommers zou zeggen dat er 1.600 bedden zouden zijn? Terwijl ik dat ook niet wist en geen invloed heb op beschikbare ic-bedden. Toen dacht ik: het moet dan maar. Als dat zo ongelooflijk belangrijk voor De Jonge is, dan zeg ik wel dat er zondag 1.600 bedden zijn.’

‘Meteen daarop zeiden ze: oké, wil je dat even in een WhatsApp bevestigen?

Even later redt De Jonge tijdens het debat zijn gezicht: per 1 april kan worden opgeschaald naar 1.600 bedden. ‘Gommers heeft het bevestigd’, zegt hij.