Na 6 maanden durft ook Trump: het eerste mondkapje

Vanaf het begin van de epidemie bood Donald Trump weerstand: hij weigerde een mondkapje te dragen. Hij is trots op zijn uiterlijk; op zijn kapsel en op zijn oranje tint. Hij besteedt er veel werk aan om er uit te zien als Trump. Daar past geen mondkapje bij, want dat is een teken van zwakte. Maar met een record aantal nieuwe besmettingen en stijgende aantal dagelijkse doden werkte het in zijn nadeel. Twee op de drie Amerikanen denken dat Trump slecht leiding heeft gegeven aan de reactie op de epidemie. En als we de polls kunnen geloven zijn steeds minder Amerikanen van plan op Trump te stemmen op 4 november.

De president was op bezoek in het militaire ziekenhuis Walter Reed, waar hij gewonde soldaten ontmoette.

‘Ik ben nooit tegen maskers geweest’, zei hij toen hij het Witte Huis verliet.

Hij heeft eerder gezegd dat hij nooit een masker zou dragen en bespotte de democratische rivaal Joe Biden die dat wel doet.