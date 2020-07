Na 1.000 minnaressen en 100 miljoen smeergeld wil Spaanse koning zijn vader kwijt

De Spaanse koning Filipe moet zijn vader kwijt als hij de monarchie wil redden. Ex-koning Juan Carlos moet zijn paleis uit en wordt mogelijk verbannen naar de Dominicaanse republiek.

Bij wat de oude Juan Carlos (82) allemaal heeft gedaan verbleekt zelfs het stiekeme leven van onze eigen Bernhard. Hij had – naar schatting – 1.000 verschillende vrouwen in zijn bed, heeft een buitenechtelijk kind, liet zich voor tientallen miljoenen omkopen en ging op olifantenjacht met een van zijn vele vrouwen toen Spanje in crisis was.

De beruchtste ex-geliefde is prinses Corinna zu Sayn-Wittgenstein (56), een blonde femme fatale met Duits-Deense roots, die de adellijke naam verwierf door haar huwelijk met prins Casimir. Ze scheidden in 2005, maar Corinna – geboren als Corinna Larsen – bleef de prinselijke naam dragen.

Met haar was Juan Carlos in 2012 op olifantenjacht in Botswana, waar hij bij een val zijn heup brak. Dat reisje was bedoeld als verjaardagscadeau voor de tienjarige Alexander, het kind van Juan Carlos en Corinna. Corinna blijkt nu 65 miljoen te hebben gekregen van haar koninklijke vriend.

Naarmate meer beschuldigingen naar voren komen over geheime rekeningen en fondsen, vreest het koninklijke huis dat opa de monarchie in gevaar brengt. In maart heeft koning Felipe VI, 52, zijn erfenis (van zijn vader) bij voorbaat afgewezen: hij wil geen duister geld. En hij heeft Juan Carlos’ jaarlijkse toelage geschrapt om de kroon tegen de beschuldigingen te beschermen.