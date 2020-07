EU-lidstaten negeerden Italiaanse noodkreet na uitbraak coronavirus

Het was het moment van de waarheid. Tegen 26 februari verdrievoudigde het aantal coronabesmettingen in Italië elke 48 uur. De Italiaanse premier Giuseppe Conte riep de hulp in van de Europese Unie. Maar het bleef oorverdovend stil, blijkt uit een reconstructie van The Guardian.

De ziekenhuizen in het noorden van het land werden overspoeld met patiënten. Artsen en verpleegkundigen hadden geen mondkapjes, handschoenen en beschermende kleding meer. De medici moesten mensen laten sterven, vanwege een acuut gebrek aan beademingsapparatuur.

Een dringende oproep ging van Rome naar Brussel. De specifieke hulp die Italië nodig had, werd in het Europese Common Emergency Communication and Information System (CECIS) gezet. Maar wat daarna gebeurde, kwam als een schok: de noodoproep werd volledig genegeerd.

“Geen enkele lidstaat antwoordde op het verzoek uit Italië. Ook reageerde niemand op de oproep om hulp van de Europese Commissie,” zegt Eurocommissaris voor crisismanagement Janez Lenarčič. “Het betekende dat niet alleen Italië niet was voorbereid. Niemand was voorbereid. Het uitblijven van een reactie was niet zozeer een gebrek aan solidariteit, maar veel meer een gebrek aan spullen.”

Voorraden vernietigd

De grimmige realiteit is dat de voorraden van beschermende kleding en benodigde apparatuur in de jaren voordat het coronavirus naar Europa kwam sterk zijn geslonken. Mondkapjes waren over de datum, werden vernietigd en zijn nooit vervangen. Ook andere middelen waren er veel te weinig.

“Verschillende Europese landen hadden een strategische voorraad mondkapjes die niet meer houdbaar was. De meesten zijn gewoon vernietigd,” vertelt een wetenschappelijk adviseur in The Guardian.

Frankrijk had in 2011 bijvoorbeeld 1,7 miljard mondkapjes. Vlak voor de coronacrisis uitbrak waren dat er nog maar 117 miljoen. In 2017 gaf België de opdracht om 38 miljoen mondkapjes te verbranden. De voorraad is nooit weer aangevuld.

Dat moet in de toekomst anders, benadrukt Lenarčič. De Europese Commissie zou de bevoorrading van dergelijke middelen moeten regelen en bekostigen. “Zo kunnen we de lidstaten beter ondersteunen, want toen Italië om hulp vroeg, was er niemand die hulp kon bieden.”