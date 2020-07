Russen probeerden onderzoekgegevens van vaccin te stelen

Russische hackers hebben geprobeerd onderzoeksgegevens te stelen van laboratoria die zoeken naar een coronavaccin. Dat hebben ze zowel in de VS als in Canada en Engeland gedaan.

Dat hebben de inlichtingendiensten van de drie landen ontdekt, meldt de Washington Post. Een rapport van de drie landen zegt dat Russische hackers — die “vrijwel zeker als onderdeel van de Russische inlichtingendiensten opereren” — wetenschappers en laboratoria hebben aangevallen die betrokken zijn bij vaccinonderzoek.

Uitgebreidere details heeft de krant nog niet geopenbaard.