Mary Trump over Ivanka: “Ze doet helemaal niets”

Mary Trump, nicht van Donald, haalt in haar nieuwe boek niet alleen hard uit naar haar oom, ook zijn dochter Ivanka krijgt ervan langs. Mary is bepaald niet onder de indruk van het werk dat haar nichtje verzet.

Ivanka Trump heeft altijd gezegd dat ze een gematigde invloed wil hebben op haar vader, maar volgens de 55-jarige Mary komt daar niets van terecht. “Ze doet helemaal niets. Af en toe schrijft ze een paar clichés op Twitter. Óf ze probeert impact te hebben en faalt daarin óf het interesseert haar gewoon niet,” zegt Mary Trump tegen de Washington Post. “Ik kan geen enkel ding bedenken, waaruit blijkt dat ze een gematigde invloed heeft.”

Mary Trump vindt dat Ivanka en haar man Jared Kushner, beiden belangrijke adviseurs van de president, hem vooral geen strobreed in de weg leggen en het hem mogelijk maken om te doen wat hij doet.

Narcist

De nicht van de president is bezig met de promotie van haar nieuwe boek Too Much and Never Enough, How My Family Created The World’s Most Dangerous Man. Daarin schrijft ze onder meer dat ze vindt dat Donald Trump een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Volgens kenners kan het boek de president nog veel harder raken dan het onlangs verschenen werk van oud-veiligheidsadviseur John Bolton.