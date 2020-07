Akkoord over EU-steunpakket en begroting

Om half zes dinsdagochtend kwam het bericht: er is een akkoord. Na vier dagen van vergaderen en onderhandelen, kwam er eindelijk witte rook uit het gebouw van de Europese Raad in de Belgische hoofdstad.

Nederland, dat samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken zuinigheid predikte, heeft een aantal dingedn binnengehaald. Nederland krijgt onder meer een hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht en medezeggenschap over de besteding van de subsidies uit het herstelfonds. Premier Rutte geeft later vanochtend een toelichting als het akkoord definitief is gesloten.