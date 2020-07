Begin van paniek in Den Haag over oplopende besmettingen

Experts uit verschillende disciplines in de zorg vinden dat er uiterlijk binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen moeten worden genomen om een tweede golf van coronabesmettingen te voorkomen. Dat staat in een brief, gericht aan premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid), in handen van Nieuwsuur. Daarnaast dringen ook de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam aan op strengere maatregelen, waaronder een dwang tot mondkapjes.

In bijna de hele wereld denken de meeste deskundigen dat mondkapjes belangrijke voordelen hebben.

Ook vanuit de Kamer is er toenemende druk op het kabinet voor extra maatregelen.