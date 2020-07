Trump heeft geen schijn van kans. Net als in 2016

Over 99 dagen gaan de Amerikanen naar de stembus om te beslissen wie de komende 4 jaar president is, Donald Trump of Joe Biden.

In de opiniepeilingen komt Trump er steeds slechter voor te staan. Volgens de gezaghebbende prognose van The Economist heeft Trump iets meer dan 1 procent kans om herkozen te worden.

Vier jaar geleden gaf met nog 99 dagen te gaan ook niemand veel voor de kansen van Trump om Hillary Clinton te verslaan.

Toch zijn er verschillen tussen toen en nu. Het verschil in de peilingen was vier jaar geleden minder dan de helft zo groot als nu. Bovendien ging de strijd toen tussen 2 kandidaten waar weinig vertrouwen in was. De kiezers vertrouwden Trump niet, maar Clinton ook niet.

Dat is nu anders. De afkeer van Trump is nu groter, de sympathie voor Biden ook. 80 procent van de Amerikanen zegt dat het land op de verkeerde weg zit.

Maar in 99 dagen kan nog van alles gebeuren. Al begint de tijd voor Trump te dringen