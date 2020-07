Trump wil de verkiezingen uitstellen. Heeft hij die macht?

Donald Trump oppert vandaag op twitter dan het land zo in de war is van corona dat de ordelijke doorgang van de verkiezingen niet goed mogelijk is. Hij oppert dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld. Niet verrassend. Dictators willen vaak verkiezingen uitstellen.

Maar het gaat hem (vermoedelijk) niet lukken en het gaat hem ook niks opleveren.

Niet de president kan de verkiezingen uitstellen, maar het Congres zou dat kunnen. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een royale meerderheid, dus dat gaat niet gebeuren.

En zelfs al het gebeurde, gaat het Trump niet helpen. De Grondwet zegt dat de president en de vice-president op 20 januari, vier jaar na hun beëindiging aftreden. Als er geen verkiezingen zijn gehouden wordt dat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigde president. Dat is Nancy Pelosi…