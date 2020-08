Persconferentie vanavond: Wat gaat Rutte vertellen?

We hoopten dat het nooit meer nodig zou zijn, maar helaas: de persconferentie van de premier is terug. Om 19 uur vanavond zal het net als in de eerste maanden van de coronacrisis gaan over maatregelen om het virus in te dammen. Al is de verwachting niet dat er nieuwe landelijke regels zullen komen.

Premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zullen “duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Introductieweken studenten

Belangrijkste wat er al is gelekt is het schrappen van de introductieweken voor nieuwe studenten van hogescholen en universiteiten. Vooral, omdat de meeste besmettingen zich momenteel voordoen bij 20- tot 29-jarigen in de grote steden en anderhalve meter afstand houden lastig wordt tijdens de vele feestjes die bij een introductieperiode horen.

Verder komt er waarschijnlijk een teststraat op Schiphol waar terugkerende reizigers zich kunnen laten testen, vooralsnog vrijwillig, omdat het juridisch niet mogelijk is om het te verplichten.

Kroegen sluiten

Nieuwe landelijke maatregelen zijn niet waarschijnlijk, omdat de regionale verschillen enorm zijn. In Zuid-Holland zijn er 33 besmettingen per 100.000 inwoners, in Drenthe maar 1 per 100.000.

Wel gaan de bewindslieden vermoedelijk uitleggen welke lokale maatregelen bestuurders kunnen instellen. Denk aan een avondklok of het sluiten van kroegen.

Maar de persconferentie is waarschijnlijk ook, of misschien zelfs wel vooral, bedoeld om duidelijk te maken dat we weer voorzichtig moeten zijn: afstand houden, handen wassen en drukke plaatsen vermijden.