Trump loopt boos weg als journalist hem confronteert met leugen, die hij al 150 keer vertelde

President Trump beëindigde zaterdag abrupt een persconferentie toen een verslaggever hem vroeg naar een leugen, die hij al meer dan 150 keer vertelde, over gezondheidszorg voor veteranen. Daarover schrijft CNN.

Donald Trump claimde opnieuw dat hij degene is die de wet voor het Veterans Choice Program invoerde. “Ze hebben decennialang geprobeerd om dat er door te krijgen, maar het is geen enkele president gelukt. Wij kregen het wel voor elkaar,” aldus Trump.

In werkelijkheid was het oud-president Obama die het programma al in 2014 wettelijk vastlegde. In de wet staat dat oorlogsveteranen recht hebben op door de overheid betaalde gezondheidszorg, ook als lokale zorg tekortschiet. Het was een initiatief waar zowel Republikeinen als Democraten achter stonden.

Wat Trump in 2018 ondertekende was slechts een uitbreiding van die wet. Ondertussen blijft de president keer op keer verkondigen dat hij de wet heeft ingevoerd, waar anderen ‘meer dan 50 jaar lang’ faalden.

Witte Huis-correspondent van CBS News, Paula Reid, liet het er niet bij zitten. “Waarom blijf je zeggen dat jij de Veterans Choice hebt goedgekeurd?” vroeg ze. Trump negeerde de vraag en vroeg een andere verslaggever om verder te gaan. Maar Reid gaf niet op. “Je zegt dat jij Veterans Choice hebt ingevoerd. Dat gebeurde al in 2014. Het is een onjuist statement, meneer.” Trump zei even niets en reageerde toen: “Oké, bedankt allemaal.” En hij liep weg.