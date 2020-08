Nederlander nog steeds voluit achter RIVM en kabinet

In de media en op social media zou je kunnen denken dat bijna niemand meer in RIVM en coronabeleid gelooft, maar dat toont weer eens aan dat veel aandacht niet gelijk hoeft te staan aan veel belang. Driekwart van de kiezers steunt in het algemeen de aanpak. Alleen de kiezers van PVV en FvD wijzen het beleid in meerderheid af. Dat blijkt uit representatief onderzoek dat I&O Research in de afgelopen week heeft gedaan onder 3.650 Nederlanders.

Kiezers van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staan in zeer ruime meerderheid achter de maatregelen. Kiezers van PvdA (80%), GroenLinks (77%) en SGP (74%) kunnen zich er eveneens goed in vinden. Alleen kiezers van FvD (40% wel, 60% niet) en PVV (39% wel, 60% niet) wijzen het coronabeleid in meerderheid af.