Trump haalt hard uit naar running mate Biden: “Ze is vreselijk”

Joe Biden heeft Kamala Harris gekozen als running mate. Daar is president Trump niet erg over te spreken. Hij vindt Harris zelfs ‘het vreselijkste lid’ van de Senaat.

Trump vond zelfs dat Harris te kritisch was richting Biden tijdens de Democratische voorverkiezingen. Hij noemde haar woorden ‘naar, heel naar’. “Het is moeilijk om iemand te kiezen die zo respectloos is”, aldus Trump.

Harris was “de gemeenste, vreselijkste, meest respectloze van iedereen in de Senaat”, zei Trump nog over de tijd waarin ze het de conservatieve opperrechter Brett Kavanaugh heel lastig maakte toen er verhalen over diens seksuele wangedrag naar buiten kwamen.

De president plaatste nog een campagnespot op Twitter waarin hij Harris ‘radicaal links’ noemt. “Langzame Joe en neppe Kamala. Perfect samen. Slecht voor Amerika”, klinkt het.