Trump zegt dat Spaanse griep eind maakte aan Tweede Wereldoorlog

Tijdens een persconferentie maandag waagde president Trump zich weer aan een paar jaartallen. Dat kan hij beter niet doen. Het ging weer mis.

Donald Trump had het over een griepepidemie in 1917 die een einde maakte aan de Tweede Wereldoorlog. “Wat het dichtstbij komt is 1917, wat ze de grote pandemie noemen. Het was zeker iets verschrikkelijks en kostte aan 50 tot 100 miljoen mensen het leven. Het eindigde waarschijnlijk de Tweede Wereldoorlog, alle soldaten waren ziek”, zei Trump.

De president had het ongetwijfeld over de Spaanse griep die niet in 1917, maar in het voorjaar van 1918 uitbrak. De Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945. De Eerste Wereldoorlog eindigde in 1918, maar of dat door de Spaanse griep kwam, dat is volgens historici onduidelijk.

Een kleine verspreking, maar Trump moest het op Twitter weer ontgelden.

The President says the “1917 pandemic” ended the Second World War pic.twitter.com/jSltuSYim2 — Acyn Torabi (@Acyn) August 10, 2020

The republicans are worried about Joe Biden’s mental acuity https://t.co/NpmQGSqcjp — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) August 10, 2020