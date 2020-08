Opheldering van Henk Krol over vreemde declaraties? Die kwam niet

Oud-fractievoorzitter van 50Plus, Henk Krol, declareerde allerlei merkwaardige zaken, blijkt uit een lijst die het partijbestuur hem in maart voorlegde. Dat deed hij al jaren zo om zijn fractievoorzittersvergoeding op te hogen, schrijft NRC op basis van een interne notitie van de partij.

Krol declareerde onder meer 43 euro aan stroopwafels, een advocatenrekening van 758 euro, kilometerdeclaraties voor privétripjes en relatiegeschenken ter waarde van 113,80 euro. Partijsecretaris Robert Gielisse ontdekte dat er iets mis was toen hij zag dat Krol reiskosten van 129,66 euro declareerde, waaronder een privérit van 46,77 euro. Krol schreef het bedrag weg als een schenking aan de partij.

Toen de oud-fractievoorzitter ernaar werd gevraagd, zei hij dat hij het al jaren zo deed. Er volgde een interne notitie, die NRC in handen kreeg. In dat stuk staat dat Krol zo royaal declareerde om zijn vergoeding op te hogen.

De partij vroeg Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, om advies over de ANBI-constructie (algemeen nut beogende instelling) van de ouderenpartij, waarbij het in specifieke gevallen is toegestaan om een declaratie in te dienen als donatie. Elzinga betwijfelt of dat in dit geval opgaat. Er ontstaat al snel een beeld van “heimelijkheid, dubbele declaraties en kwetsbaarheden die een Tweede Kamerlid zich niet kan veroorloven”, schrijft hij.