Het is nog erger: De Jonge wist al in mei dat de GGD het contactonderzoek niet ging redden

Hugo de Jonge deed deze week alsof de onderbezetting van de GGD hem in augustus was overvallen. Gisteren bleek dat hij het in juli al had kunnen weten. Vandaag onthult de NOS dat de onderbezetting in mei al bekend was: het ministerie van Volksgezondheid en de GGD wisten op 15 mei dat de bron- en contactonderzoeken veel meer tijd in beslag nemen dan in het opschalingsplan stond dat diezelfde dag was gepresenteerd. Het moest gemiddeld acht uur zijn, en niet vijf uur zoals in het plan stond.

Bron- en contactonderzoeken kosten dus 60 procent meer tijd, maar er is geen actie ondernomen om meer werknemers op te leiden die dat extra werk zouden moeten gaan uitvoeren.

De reden voor die rekenfout is bijna komisch. De GGD ging uit van het aantal contacten dat mensen hadden in de lockdownfase, toen we geen contacten mochten hebben.

De positie van De Jonge komt in het gedrang nu hij kennelijk onwaarheden spreekt over de oorzaak van het falen van de GGD en over de rol die hij daarin zelf speelt.