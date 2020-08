Zomergasten: Eerlijke en slimme Carola Schouten maakt indruk

Carola Schouten, vice-premier, maakte indruk met haar eerlijke, bedachtzame, intelligente optreden bij Zomergasten. Terwijl boze boeren bij het Mediacentrum weer eens probeerde met hun tractoren rotzooi te trappen, lede Schouten uit hoe ingewikkeld het is om een op hol geslagen landbouwsector weer gezond te maken.

Het eerste half uur was twitter nog zichzelf: zuur en grof. Maar ook daar steeds meer bewondering, naarmate de avond vorderde.

#CarolaSchouten / #minLNV interesseerde me vóór vanavond het minst van allemaal. En juist zij bezorgde mij, met hulp van @JanineAbbring , een perfecte #zomergasten ! Inhoudelijk, en wat liep dit interview vlotjes! Ik bewonder haar bedachtzaamheid als ze spreekt. Ze komt integer over.

De boze demonstrerende boeren hebben een prachtige tv avond met Carola Schouten gemist én de aangrijpende documentaire “For Sama”, jammer want dan hadden ze geweten dat er nog andere dingen zijn om je druk over te maken dan veevoer met een iets lager eiwitpercentage #Zomergasten pic.twitter.com/v7OpNxVYDm

Als ik zo vrij mag zijn dan wil ik @minlnv @carolaschouten graag zeggen dat haar pijnigende twijfels niet haar zwakten zijn maar haar kracht Politici die in alles rotsvast zeker zijn veren niet. Zijn onvermurwbaar Twijfel biedt ruimte voor groei en wijsheid #zg20 #Zomergasten

Carola Schouten @carolaschouten is ook nog U2 fan. Net als ik. En @gertjansegers Ze reflecteert heel krachtig.Dat is sterk! Leuke vrouw! Ze zegt hele zinnige dingen. Een gevoelige kant toont ze ook.Ze is open. Al jong zonder vader.Ik ben wel onder de indruk van haar #Zomergasten