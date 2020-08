Het was een idyllisch plekje. Een huisje aan de Schotse kust, met een tent in de tuin, voor het echte ‘buiten’ gevoel. Maar de Schotse buren, die zoals veel Schotten Boris haten, lieten de plek uitlekken. En toe The Sun groot had uitgepakt was Johnson, op stap met Carrie Symonds (zijn zoveelste vrouw) en Wilfred, zijn (vermoedelijk) vijfde kind zijn leven niet meer zeker. De meeste Schotten zijn gekant tegen Brexit en dus teen Boris

Hij nam de benen. Boos.