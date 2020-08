Wopke Hoekstra wil hypotheekrente-aftrek versneld inperken

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil dat Nederland sneller en dieper het mes zet in de hypotheekaftrek. Dat schrijft het FD. De minister van het CDA zijn het met hem oneens. De ironie: de maatregelen maakt het gemakkelijker 6,5 miljard Europese noodsteun voor Nederland te krijgen. Dankzij premier Rutte is die steun aan strenge regels gebonden, die er vooral toe moeten leiden dat de landen die steun krijgen hun economie sterker maken, door te hervormen.

Een van de hervormingen die de EU van Nederland vraagt is het verder aanpakken van de aftrek.

Vanaf dit jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek al in stappen van 3 procentpunt versneld omlaag naar het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,1%. Ondanks die ingreep bevoordeelt Nederland het maken van eigen-woningschuld nog steeds te genereus, oordeelde Brussel vorig jaar. In combinatie met onderontwikkeling van de huurmarkt levert dat een flinke verstoring van de woningmarkt op.