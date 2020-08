Deze 17-jarige Trump-aanhanger schiet drie mensen neer

Kyle Rittenhouse, de 17-jarige die beschuldigd werd van het neerschieten van drie mensen – twee van hen dodelijk – tijdens een Kenosha-protest dinsdagavond, vond dat hij de linkse oproerkraaiers moest stoppen, toen in het stadje de protesten tegen het in de rug schieten van een zwarte man door de politie oplaaide. Kyle noemt zichzelf een militielid die levens en eigendommen probeert te beschermen. Hij is een volger van Donald Trump, volgens video’s, interviews en posts op sociale media.

“Mensen raken gewond en het is onze taak hen te beschermen”, zegt Rittenhouse in een clip. ‘En het is ook mijn taak om mensen te beschermen. Als iemand gewond raakt, loop ik gevaar. Daarom heb ik mijn geweer.”

De rellen begonnen na het neerschieten van Jacob Blake.

Blake kreeg zondag zeker zeven kogels in zijn rug, terwijl zijn drie kinderen toekeken vanuit de auto. Volgens zijn advocaten kan hij nooit meer lopen. De politie heeft nog geen uitleg gegeven over waarom Blake werd neergeschoten. Ook is de bewuste agent nog niet ter verantwoording geroepen.