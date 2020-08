‘Ivanka Trump wilde stiefmoeder Melania dwarsbomen: zat ze achter plagiaat?’

Ivanka Trump heeft stiefmoeder Melania Trump meermaals flink dwarsgezeten. Dat zegt een oud-medewerker van de First Lady in een boek dat binnenkort verschijnt en waarover The Guardian schrijft.

In Melania & Me beschrijft Stephanie Winston Wolkoff hoe de dochter en adviseur van president Trump haar stiefmoeder regelmatig tegenwerkte. Het zou tot fikse ruzies hebben geleid. Zo ontstond er onenigheid toen Ivanka zich bemoeide met de benoeming van de nieuwe kabinetschef van Melania. De First Lady zou Ivanka en haar aanhang ‘slangen’ hebben genoemd.

Plagiaat

Maar een echte dolk in haar rug kreeg Melania volgens Wolkoff tijdens het plagiaatschandaal. Vier jaar geleden lepelde de First Lady tijdens haar toespraak op de Republikeinse conventie hele passages op uit een speech van voorganger Michelle Obama. Dat had ze zelf niet door. Destijds nam een assistent van Melania de schuld op zich, maar volgens Wolkoff waren adjunct-campagnedirecteur Rick Gates en Ivanka Trump verantwoordelijk voor de blunder. “Als Ivanka Rick controleerde, en Rick zou Melania’s speech hebben geschreven, betekent dat dan ook dat Ivanka achter die grote fout of sabotage zat?”

Wolkoff is zelf niet bepaald brandschoon. Ze vertrok uit het Witte Huis nadat bekend werd dat ze met haar evenementenbureau bijna een kwart van het geld dat tijdens de inauguratie van Trump werd opgehaald, opstreek. Melania hielp haar toen niet. Het boek is dus vermoedelijk ook een poging tot wraak.